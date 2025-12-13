POLITIQUE
Cette photo non datée, fournie par la NASA, montre le glacier Thwaites en Antarctique occidental.

©

Cette photo non datée, fournie par la NASA, montre le glacier Thwaites en Antarctique occidental.

RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE

13 décembre 2025

Des centaines de séismes d’icebergs secouent le glacier de l’apocalypse en Antarctique

Des centaines de « séismes d’icebergs » secouent le glacier Thwaites en Antarctique. Ces tremblements, provoqués par le chavirage d’énormes blocs de glace dans l’océan, sont détectés grâce à des stations sismiques locales. Leur étude pourrait éclairer la dynamique de ce glacier vulnérable et ses conséquences sur la montée future du niveau de la mer.

Photo of Thanh-Son Pham
Thanh-Son Pham Go to Thanh-Son Pham page

4 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Thanh-Son Pham image
Thanh-Son Pham

Thanh-Son Pham est chercheur ARC DECRA en géophysique à l'Université nationale australienne.

