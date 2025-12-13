RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Des centaines de séismes d’icebergs secouent le glacier de l’apocalypse en Antarctique

Des centaines de « séismes d’icebergs » secouent le glacier Thwaites en Antarctique. Ces tremblements, provoqués par le chavirage d’énormes blocs de glace dans l’océan, sont détectés grâce à des stations sismiques locales. Leur étude pourrait éclairer la dynamique de ce glacier vulnérable et ses conséquences sur la montée future du niveau de la mer.