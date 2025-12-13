©
Cette photo non datée, fournie par la NASA, montre le glacier Thwaites en Antarctique occidental.
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE
13 décembre 2025
Des centaines de séismes d’icebergs secouent le glacier de l’apocalypse en Antarctique
Des centaines de « séismes d’icebergs » secouent le glacier Thwaites en Antarctique. Ces tremblements, provoqués par le chavirage d’énormes blocs de glace dans l’océan, sont détectés grâce à des stations sismiques locales. Leur étude pourrait éclairer la dynamique de ce glacier vulnérable et ses conséquences sur la montée future du niveau de la mer.
4 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Thanh-Son Pham est chercheur ARC DECRA en géophysique à l'Université nationale australienne.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Thanh-Son Pham est chercheur ARC DECRA en géophysique à l'Université nationale australienne.