POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Cette photo montre un calendrier de l’Avent dans la pâtisserie Ladurée, sur l’avenue des Champs-Élysées à Paris, lors de la présentation des produits de Noël, le 17 septembre 2024. (Image d'illustration)

Cette photo montre un calendrier de l’Avent dans la pâtisserie Ladurée, sur l’avenue des Champs-Élysées à Paris, lors de la présentation des produits de Noël, le 17 septembre 2024. (Image d'illustration)

© AFP or licensors

LE POUVOIR DES 24 CASES

22 novembre 2025

Derrière le succès grandissant des calendriers de l’Avent, une grande offensive de neuro marketing

L’explosion des calendriers de l’Avent n’a rien d’un caprice saisonnier. En huit ans, leur adoption a doublé, portée par le neuromarketing, la diversification massive de l’offre et la transformation d’un rituel enfantin en expérience familiale, sociale et addictive.

Photo of Pascal Neveu
Pascal Neveu Go to Pascal Neveu page

4 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Pascal Neveu image
Pascal Neveu

Pascal Neveu est directeur de l'Institut Français de la Psychanalyse Active (IFPA) et secrétaire général du Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active (CSDPA). Il est responsable national de la cellule de soutien psychologique au sein de l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France (ODP).