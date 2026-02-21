POLITIQUE
CRUES ET RESPONSABILITES

21 février 2026

Derrière la catastrophe de crues historiques, une redoutable schizophrénie politique française

Crues historiques, digues submergées, 70 départements en vigilance : face aux inondations de février 2026, la question des responsabilités ressurgit. Entre collectivités locales, État désengagé et citoyens réticents à payer, le débat révèle une profonde contradiction française sur la gestion du risque.

Photo of Henri De Lagarde
Henri De Lagarde Go to Henri De Lagarde page

6 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Henri De Lagarde image
Henri De Lagarde

Avocat de formation publiciste, il a travaillé pour les collectivités territoriales puis pour les aménageurs et les promoteurs.

Il a également conseillé les notaires en matière d’opération d’aménagement en tant que consultant au CRIDON de PARIS.

