Dérèglement climatique, covid et inégalités : le dilemme que certains ne veulent pas voir. Une analyse de Branko Milanovic.

J'ai critiqué hier ce que je considère comme une pensée "magique" ou quasi religieuse chez les décroissants. Ce n'est pas la première fois. J'ai critiqué le livre de Kate Raworth, intéressant mais tout à fait "magique", ici, et j'ai eu un débat avec Jason Hickel ici. On peut donc à juste titre se poser la question suivante : qu'est-ce que la pensée non magique dans la lutte contre le changement climatique ?



Je ne suis pas original en cela. C'est un domaine que beaucoup (des centaines) ont étudié et connaissent bien mieux que moi. Mais c'est un domaine où je pense que la connaissance de l'inégalité mondiale peut être utilisée pour produire quelques réponses provisoires.



Une forte inégalité mondiale, même si c'est un fléau, peut ici être utilisée à notre avantage. Nous savons que le décile supérieur de la population mondiale (qu'on appelle "les riches") reçoit environ 45 à 47 % du revenu mondial. Nous savons également que l'élasticité des émissions de carbone par rapport au revenu est d'environ 1, ce qui est une façon fantaisiste de dire que lorsque le revenu réel augmente de 10 %, nous générons 10 % d'émissions supplémentaires. Cela signifie donc que le décile supérieur du globe est responsable de 45 à 47 % de toutes les émissions. Ce pourcentage peut être calculé avec encore plus de précision car nous disposons de données de consommation détaillées (par plusieurs catégories, se chiffrant en centaines) et nous pouvons attribuer à chaque catégorie de consommation son empreinte carbone précise. Il n'est pas improbable que les émissions de carbone du décile supérieur dépassent même la moitié des émissions totales. (Certains travaux de ce type ont déjà été réalisés).



La question est donc simplifiée. Supposons que nous établissions une liste de biens et de services tels que ceux qui (a) sont à forte intensité de carbone et (b) sont consommés principalement par les riches. Nous pourrions alors, dans le cadre d'une action internationale concertée, essayer de freiner la consommation de ces biens et services tout en laissant entièrement libres les autres décisions : pas de limites à la croissance, pas de décroissance dans les pays pauvres ou riches.



La responsabilité de l'ajustement incombe entièrement aux riches. Qui sont les riches, c'est-à-dire le décile supérieur de la population mondiale ? Environ 450 millions de personnes originaires des pays occidentaux, soit toute la moitié supérieure de la distribution des revenus des pays occidentaux ; quelque 30 à 35 millions de personnes originaires d'Europe orientale et d'Amérique latine, soit respectivement environ 10 % et 5 % de leur population totale ; environ 160 millions de personnes originaires d'Asie, soit 5 % de sa population ; et un très petit nombre de personnes originaires d'Afrique.



La réduction de la consommation peut se faire soit par le rationnement, soit par une taxation draconienne. Les deux sont techniquement réalisables, bien que leur acceptabilité politique ne soit pas la même.



Si l'on avait recours au rationnement, on pourrait introduire des objectifs physiques : il n'y aurait que x litres de gaz par voiture et par an et aucune famille ne serait autorisée à avoir plus de deux voitures ; ou y kilogrammes de viande par personne et par mois ; ou z kilowatts d'électricité par ménage et par mois (ou pannes de courant). Il est évident qu'il peut y avoir un marché noir du gaz ou de la viande, mais les limites globales seront respectées simplement parce qu'elles sont données par la disponibilité totale des coupons. Certaines personnes pourraient penser que le rationnement est extraordinaire, et je suis d'accord avec elles. Mais il a été pratiqué dans un certain nombre de pays en temps de guerre, et parfois même en temps de paix, et il a fonctionné. Si nous sommes effectivement confrontés à une situation d'urgence aussi "terminale" que le prétendent les partisans du changement climatique, je ne vois aucune raison pour laquelle nous ne devrions pas recourir à des mesures extrêmes.



Mais une autre approche (une taxation draconienne) est également possible. Au lieu de limiter les quantités physiques de biens et de services qui remplissent les critères (a) et (b), nous leur imposerions des taxes extrêmement lourdes. Il y a toujours un taux d'imposition qui ferait baisser la consommation d'un bien au niveau que nous avons à l'esprit. C'est là que je pense que nous pouvons utiliser - encore une fois si nous pensons que l'urgence climatique est si grave - les leçons de la covid.



Permettez-moi d'illustrer cela en utilisant le transport aérien, l'une des principales sources d'émissions. Personne dans le monde n'aurait pu imaginer que le trafic aérien pourrait être réduit de 60 % en un an. C'est ce qui s'est passé en 2020. Quelle est notre expérience ? Que c'est effectivement un inconvénient, mais le monde a-t-il survécu ? Oui. Avons-nous réorganisé nos vies de manière à ne pas voyager, et surtout à ne pas voyager loin parce que de nombreux pays ont fermé leurs frontières, ce qui a encore freiné les voyages ? Oui. Alors, est-il possible d'envisager une diminution permanente de 60% des voyages aériens ? Oui.



Si nous étions sérieux, nous pourrions, dans ce cas comme dans les autres, plaider en faveur d'une telle taxe qui maintiendrait indéfiniment le transport aérien à son niveau de 2020. Cette taxe pourrait signifier que le billet entre New York et Londres ne coûterait pas 400 dollars, mais 4 000 dollars, que les habitants des pays occidentaux riches pourraient se rendre dans des pays étrangers une fois par décennie plutôt qu'une fois par an, mais comme nous l'avons appris de l'expérience de 2020, nous pouvons le faire et nous pouvons vivre avec.



Les bouleversements économiques seraient énormes. Il ne s'agit pas seulement de la perte d'une part importante du revenu réel de l'ensemble de la classe moyenne supérieure et des riches des pays avancés (et, comme nous l'avons vu, d'autres pays) à mesure que les prix de la plupart des produits de base (pour eux) augmentent de deux, trois ou dix fois ; le bouleversement affectera de grands secteurs de l'économie. Revenons à l'exemple des voyages. Une diminution permanente de 60 % réduira de plus de moitié le nombre d'employés des compagnies aériennes, laissera pratiquement Boeing et Airbus sans nouvelles commandes d'avions pendant des années et conduira peut-être à la liquidation de l'une d'entre elles, décimera l'industrie hôtelière, fermera encore plus de restaurants que ne l'a fait la pandémie, fera passer pour des villes fantômes certaines parties des villes les plus touristiques qui se plaignent actuellement d'un excès de touristes (Barcelone, Venise, Florence, probablement même Londres et New York). Les effets se feront sentir : le chômage augmentera, les revenus s'effondreront, l'Occident enregistrera la plus forte baisse de revenus réels depuis la Grande Dépression.



Toutefois, si de telles politiques étaient poursuivies avec détermination pendant une décennie ou deux, non seulement les émissions chuteraient également (comme elles l'ont fait en 2020), mais notre comportement et, en fin de compte, l'économie s'adapteraient. Les gens trouveront des emplois dans différentes activités qui resteront non taxées et donc relativement moins chères et dont la demande augmentera. Les recettes provenant de la taxation des "mauvaises" activités peuvent être utilisées pour subventionner les "bonnes" activités ou pour recycler les personnes qui ont perdu leur emploi. Nous ne pourrons peut-être pas conduire pour rendre visite à nos amis et à notre famille chaque semaine, mais nous pourrons, grâce à notre expérience en matière de covidage, les voir à l'écran. Les résidences secondaires pourraient être taxées d'une manière tellement confiscatoire que la plupart des gens auront envie de les vendre. Les gouvernements pourraient alors les acheter, créer une sorte de Paradores (chaîne d'hôtels appartenant à l'État espagnol qui utilise les monastères libérés), et les gens en Angleterre, plutôt que de partir en vacances en Thaïlande, passeraient leurs vacances annuelles à proximité dans certains des anciens manoirs privés.



Il ne s'agit pas d'une pensée magique. Il s'agit de politiques qui, grâce à la coopération intergouvernementale, à la connaissance de l'économie, aux données sur les inégalités mondiales et à l'expérience du covid, pourraient être mises en œuvre. Y a-t-il de l'appétit pour de telles politiques ? Je ne sais pas. J'ai tendance à en douter. Je pense que la majorité de la population des pays riches ne serait pas enthousiaste si on lui disait qu'un quasi-blocage devra se poursuivre pour un avenir indéfini. Mais si les conditions sont si désastreuses, si le changement climatique n'est qu'une covidification à long terme, si nous avons appris à vivre avec la covidification et à survivre, ne pourrions-nous pas nous adapter à cette "nouvelle normalité" également ? Je ne sais pas, mais je pense qu'il serait juste et honnête de la part des partisans d'un changement radical de poser ces questions directement au public et de ne pas essayer de le tromper avec les belles paroles d'une vie monastique "florissante".