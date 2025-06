Surprise !

Démocraties vs régimes autoritaires : et la surprise des années 2020 est…

Alors que l’axe anti-américain semblait, ces dernières années, gagner en assurance et en influence, des BRICS à l’Iran en passant par la Russie ou la Chine, , la réalité géopolitique actuelle offre un cinglant retour à l’équilibre des puissances. Loin de la perception d’un déclin occidental, les États-Unis et leurs alliés apparaissent aujourd’hui plus résilients, mieux structurés et technologiquement supérieurs. Pour Viatcheslav Avioutskii et Cyrille Bret, ce renversement de dynamique s’explique autant par la fragmentation des adversaires de l’Occident que par la cohésion stratégique retrouvée de l’axe transatlantique. Une démonstration de puissance sans tapage, appuyée par un soft power diplomatique, un hard power maîtrisé et une réalité : l’Occident n’a jamais vraiment quitté le centre du jeu.