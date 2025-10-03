Crise politique

(Dé)mobilisation sociale : entre colère, lassitude et dépression, radioscopie de l’état d’esprit des Français

Le 2 octobre 2025, la France fait face à des mouvements sociaux contre l’austérité (43 Mds€ d’économies, retraites, chômage). Après des manifestations massives les 10 et 18 septembre, la mobilisation s’essouffle. Pessimisme (69 %) et défiance (Macron à 17 %) dominent, amplifiés sur X. Face à ce constat, une analyse des émotions s’impose. Décryptage.