Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 20 au 26 septembre

Politiqueil y a 6 heures
Images de la mobilisation contre la réforme des retraites, le 11 février 2023 à Nantes.
Images de la mobilisation contre la réforme des retraites, le 11 février 2023 à Nantes. © SEBASTIEN SALOM-GOMIS AFP
Crise politique

(Dé)mobilisation sociale : entre colère, lassitude et dépression, radioscopie de l’état d’esprit des Français

Le 2 octobre 2025, la France fait face à des mouvements sociaux contre l’austérité (43 Mds€ d’économies, retraites, chômage). Après des manifestations massives les 10 et 18 septembre, la mobilisation s’essouffle. Pessimisme (69 %) et défiance (Macron à 17 %) dominent, amplifiés sur X. Face à ce constat, une analyse des émotions s’impose. Décryptage.

avec Véronique Reille SoultetClément MacchietRaul Magni Berton
author imageVéronique Reille Soult

Véronique Reille Soult est présidente de Backbone Consulting, spécialiste de la gestion de crise et de l'analyse de l'opinion. Elle a notamment publié "L'ultime pouvoir - La vérité sur l'impact des réseaux sociaux" (2023) aux éditions du Cerf.

Voir la bio »
author imageClément Macchi

Clément Macchi est consultant en stratégie politique et spécialisé dans l’opinion publique. Il est responsable du suivi des études au sein du think-tank Spirales.

Voir la bio »
author imageRaul Magni Berton

Raul Magni-Berton est actuellement professeur à l'Université catholique de Lille. Il est également auteur de notes et rapports pour le think-tank GénérationLibre.

Voir la bio »

(Dé)mobilisation sociale : entre colère, lassitude et dépression, radioscopie de l’état d’esprit des Français

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

Thématiques

Société