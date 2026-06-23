VALSE DES PMS
23 juin 2026
Démission de Keir Starmer : être premier ministre britannique est-il devenu mission impossible ?
Finalement, malgré ses nombreuses assurances qu’il continuerait à se battre, la victoire écrasante d’Andy Burnham lors de l’élection partielle de Makerfield a rendu la pression sur Starmer trop forte pour qu’il puisse y résister. Il devient ainsi le sixième Premier ministre britannique en dix ans à quitter ses fonctions.
4 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Nick Dickinson est un expert en politique comparée britannique et du Commonwealth, spécialisé dans les études parlementaires et les politiques publiques.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Nick Dickinson est un expert en politique comparée britannique et du Commonwealth, spécialisé dans les études parlementaires et les politiques publiques.