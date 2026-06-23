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Le Premier ministre britannique Keir Starmer s'adresse aux médias lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre albanais à la Kryeministria de Tirana, le 15 mai 2025.
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VALSE DES PMS

23 juin 2026

Démission de Keir Starmer : être premier ministre britannique est-il devenu mission impossible ?

Finalement, malgré ses nombreuses assurances qu’il continuerait à se battre, la victoire écrasante d’Andy Burnham lors de l’élection partielle de Makerfield a rendu la pression sur Starmer trop forte pour qu’il puisse y résister. Il devient ainsi le sixième Premier ministre britannique en dix ans à quitter ses fonctions.

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MOTS-CLES

Keir Starmer , Royaume-Uni , Premier Ministre , Labour , popularité , démissions , Boris Johnson , Liz Truss , Brexit

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Nicholas Dickinson
Maître de conférences en sciences politiques

Nick Dickinson est un expert en politique comparée britannique et du Commonwealth, spécialisé dans les études parlementaires et les politiques publiques.