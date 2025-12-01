ANALYSE

1 décembre 2025

Delphine Ernotte et la désinformation : petite expérience sémantique avec l’intelligence artificielle

Le 5 juillet 2017 Delphine Ernotte, déclarait lors de son audition à l’Assemblée nationale : « Je tiens à dire qu'on ne représente pas la France telle qu'elle est, parce que si on la représentait telle qu'elle est, on aurait toujours 5% de femmes expertes (...) mais on essaie de représenter la France telle qu'on voudrait qu'elle soit. »