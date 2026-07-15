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Le rapport d'information du Sénat sur la régulation de l'information dans l'espace numérique dessine les contours d'une refonte systémique de la surveillance des opinions.
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ALERTE DEMOCRATIE SOUS TUTELLE

15 juillet 2026

Délit “d’ingérence intérieure” : le Sénat s’inspire du DSA pour proposer une police de l’opinion privée

Le rapport d'information du Sénat sur la régulation de l'information dans l'espace numérique dessine les contours d'une refonte systémique de la surveillance des opinions. En s'attaquant au concept flou d'« ingérence intérieure », les législateurs français mettent en place une architecture de contrôle qui s'inspire directement des mécanismes européens du Règlement sur les services numériques (DSA).

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MOTS-CLES

Union européenne , dsa , démocratie , ingérence intérieure , opinion , liberté d'expression , associations , régulation européenne

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Fabrice Epelboin

Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, une startup à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative.