POINT DE VUE
28 juillet 2026
Déficit de rémunération de la capacité : ce que la production de canadair nous fait comprendre du marché de l’électricité
Bombardier a fermé sa ligne de Canadair en 2015 : trop peu d'acheteurs, trop peu d'heures de vol par an pour amortir les coûts fixes. Il a fallu des méga-feux et une commande groupée de six pays européens pour la rouvrir.
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MOTS-CLESIncendie , blackout , catastrophes , missing money , canadair , aviation , désastre évité , bénéfice
THEMATIQUESTribunes
A PROPOS DES AUTEURS
Emeric de Vigan est Président de 42 Advisors, cabinet indépendant de conseil en marchés de l’énergie.
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