POINT DE VUE

Déficit de rémunération de la capacité : ce que la production de canadair nous fait comprendre du marché de l’électricité

Bombardier a fermé sa ligne de Canadair en 2015 : trop peu d'acheteurs, trop peu d'heures de vol par an pour amortir les coûts fixes. Il a fallu des méga-feux et une commande groupée de six pays européens pour la rouvrir.