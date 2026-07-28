POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Un Canadair CL-415 de la Protection civile française largue de l'eau sur une zone en feu lors d'un incendie de forêt près de Barjols, dans le sud-est de la France, le 26 juillet 2026.
See image caption
See copyright

POINT DE VUE

28 juillet 2026

Déficit de rémunération de la capacité : ce que la production de canadair nous fait comprendre du marché de l’électricité

Bombardier a fermé sa ligne de Canadair en 2015 : trop peu d'acheteurs, trop peu d'heures de vol par an pour amortir les coûts fixes. Il a fallu des méga-feux et une commande groupée de six pays européens pour la rouvrir.

Photo of Emeric de Vigan
Emeric de Vigan Go to Emeric de Vigan page

2 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

Incendie , blackout , catastrophes , missing money , canadair , aviation , désastre évité , bénéfice

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
Emeric de Vigan image
Emeric de Vigan

Emeric de Vigan est Président de 42 Advisors, cabinet indépendant de conseil en marchés de l’énergie.