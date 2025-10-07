Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 27 septembre au 3 octobre

Scienceil y a 3 heures
Le secrétaire général du comité Nobel, Thomas Perlmann, s'adresse aux journalistes devant un écran affichant les portraits de Mary E Brunkow, Fred Ramsdell et Shimon Sakaguchi lors d'une conférence de presse où les lauréats du prix Nobel de physiologie ou médecine 2025 sont annoncés à l'Institut Karolinska de Stockholm, en Suède, le 6 octobre 2025.
Le secrétaire général du comité Nobel, Thomas Perlmann, s'adresse aux journalistes devant un écran affichant les portraits de Mary E Brunkow, Fred Ramsdell et Shimon Sakaguchi lors d'une conférence de presse où les lauréats du prix Nobel de physiologie ou médecine 2025 sont annoncés à l'Institut Karolinska de Stockholm, en Suède, le 6 octobre 2025. © JONATHAN NACKSTRAND / AFP
Science

La découverte du secret de l’équilibre du système immunitaire récompensée par le prix Nobel de médecine

Le prix Nobel de médecine 2025 met à l'honneur des découvertes clés sur le système immunitaire, révélant les mécanismes qui permettent à notre organisme de distinguer les menaces extérieures de ses propres cellules. Grâce aux travaux de Shimon Sakaguchi, Mary Brunkow et Fred Ramsdell, la compréhension de la tolérance immunitaire – et son lien avec des maladies comme le cancer ou les pathologies auto-immunes – ouvre la voie à de nouvelles stratégies thérapeutiques.

avec Aimee Pugh Bernard
author imageAimee Pugh Bernard

Aimee Pugh Bernard est professeure agrégée d'immunologie et de microbiologie au Campus médical Anschutz de l'Université du Colorado.

Voir la bio »

La découverte du secret de l’équilibre du système immunitaire récompensée par le prix Nobel de médecine

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

Thématiques

Santé