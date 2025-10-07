Science

La découverte du secret de l’équilibre du système immunitaire récompensée par le prix Nobel de médecine

Le prix Nobel de médecine 2025 met à l'honneur des découvertes clés sur le système immunitaire, révélant les mécanismes qui permettent à notre organisme de distinguer les menaces extérieures de ses propres cellules. Grâce aux travaux de Shimon Sakaguchi, Mary Brunkow et Fred Ramsdell, la compréhension de la tolérance immunitaire – et son lien avec des maladies comme le cancer ou les pathologies auto-immunes – ouvre la voie à de nouvelles stratégies thérapeutiques.