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Des pièces d'or dites 20 francs coq, photographiées à Paris, le 20 février 2020.
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CE QU'IL FAUT SAVOIR

16 avril 2026

Déclaration d'impôt 2027 : comment déclarer or, cryptos et métaux précieux ?

Depuis quelques années, il existe une forte défiance vis-à-vis du monde financier classique. Les métaux précieux, comme les cryptomonnaies, sont des actifs offrant une certaine forme de liberté, dans la mesure où ils ne dépendent pas d’institutions financières, économiques ou étatiques.

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MOTS-CLES

déclaration , impôts , Or , métaux précieux , cryptomonnaies , obligations fiscales , investissement

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Anthony Busco

Anthony Busco est Directeur du Développement chez Veracash (Groupe AuCoffre)