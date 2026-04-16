CE QU'IL FAUT SAVOIR
16 avril 2026
Déclaration d'impôt 2027 : comment déclarer or, cryptos et métaux précieux ?
Depuis quelques années, il existe une forte défiance vis-à-vis du monde financier classique. Les métaux précieux, comme les cryptomonnaies, sont des actifs offrant une certaine forme de liberté, dans la mesure où ils ne dépendent pas d’institutions financières, économiques ou étatiques.
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MOTS-CLESdéclaration , impôts , Or , métaux précieux , cryptomonnaies , obligations fiscales , investissement
THEMATIQUESEconomie
A PROPOS DES AUTEURS
Anthony Busco est Directeur du Développement chez Veracash (Groupe AuCoffre)
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Anthony Busco est Directeur du Développement chez Veracash (Groupe AuCoffre)