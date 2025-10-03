Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 20 au 26 septembre

Politiqueil y a 3 heures
Le Premier ministre français François Bayrou s'exprime lors d'une séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, le 24 juin 2025. (Image d'illustration)
Le Premier ministre français François Bayrou s'exprime lors d'une séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, le 24 juin 2025. (Image d'illustration) © JULIE SEBADELHA / AFP
Chroniques Parlementaires

Début de stabilisation à l’Assemblée nationale

Le début de la nouvelle session parlementaire a marqué un rééquilibrage attendu au sein de l’Assemblée nationale. Après les turbulences de l’été 2024, la redistribution des postes de responsabilité s’est déroulée cette fois dans un climat plus maîtrisé. Le bloc central, désormais uni, reprend la main sur les principales fonctions, tandis que la gauche perd les positions acquises grâce aux divisions passées. Le Rassemblement national fait, lui, son retour dans le bureau, scellant un retour à une certaine normalité institutionnelle.

avec Samuel Le Goff
author imageSamuel Le Goff

Ancien assistant de députés, ancien journaliste parlementaire et aujourd'hui consultant, Samuel Le Goff fréquente le palais Bourbon et ses environs depuis 20 ans.

Voir la bio »

Début de stabilisation à l’Assemblée nationale

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés