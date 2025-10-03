Chroniques Parlementaires

Début de stabilisation à l’Assemblée nationale

Le début de la nouvelle session parlementaire a marqué un rééquilibrage attendu au sein de l’Assemblée nationale. Après les turbulences de l’été 2024, la redistribution des postes de responsabilité s’est déroulée cette fois dans un climat plus maîtrisé. Le bloc central, désormais uni, reprend la main sur les principales fonctions, tandis que la gauche perd les positions acquises grâce aux divisions passées. Le Rassemblement national fait, lui, son retour dans le bureau, scellant un retour à une certaine normalité institutionnelle.