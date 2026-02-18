POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundLaxisme : selon Le Robert, c’est la « tendance excessive à la conciliation, à la tolérance (s'oppose à purisme) ».
See image caption
See copyright

MAL PROFOND

18 février 2026

De la corruption en général et de celle des fonctionnaires en particulier

Élue eurodéputée en 2024, la socialiste Chloé Ridel a évoqué très récemment sur son compte X la corruption en France, se faisant l'écho d'un classement (IPC) qui voit notre pays se situer à la 27ᵉ place mondiale. L'eurodéputée note qu'il s'agit du "rang le plus bas jamais atteint par notre pays depuis la création de l’indice". Cette ancienne fonctionnaire de Bercy d’ajouter : "Le silence médiatique et politique autour de cette annonce est plus que préoccupant" . On peut dire que le décor est planté.

Photo of Raphaël Piastra
Raphaël Piastra Go to Raphaël Piastra page

16 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

corruption , fonctionnaires , France , administration , police , sanctions , lutte , trafic de drogue , Elus

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
Raphaël Piastra image
Raphaël Piastra

Maitre de Conférences en droit public des Universités.

Populaires

1Petits conseils d’un psychologue pour rester positif quand il n’arrête pas de pleuvoir
2Violences politiques de gauche : il n’y a pas que LFI… et voilà ceux qui devraient aussi assumer leur part de responsabilité
3Liberté d’expression à géométrie variable : quand LFI se prend sa stratégie d’intimidation idéologique en boomerang
4L’Algérie mise sur l'apaisement avec la France et voilà pourquoi ça n’a pas qu’à voir avec le nom du ministre de l’Intérieur
5Une cour pakistanaise accorde la garde d’une jeune chrétienne de 13 ans à son kidnappeur musulman l’ayant épousée de force
6« Ignoble et abject » : sur le lynchage de Quentin, Lecornu ne tombe pas dans le Panot
7Cette habitude hivernale commune qui tue silencieusement des milliers de personnes chaque année