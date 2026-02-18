MAL PROFOND
18 février 2026
De la corruption en général et de celle des fonctionnaires en particulier
Élue eurodéputée en 2024, la socialiste Chloé Ridel a évoqué très récemment sur son compte X la corruption en France, se faisant l'écho d'un classement (IPC) qui voit notre pays se situer à la 27ᵉ place mondiale. L'eurodéputée note qu'il s'agit du "rang le plus bas jamais atteint par notre pays depuis la création de l’indice". Cette ancienne fonctionnaire de Bercy d’ajouter : "Le silence médiatique et politique autour de cette annonce est plus que préoccupant" . On peut dire que le décor est planté.
16 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLEScorruption , fonctionnaires , France , administration , police , sanctions , lutte , trafic de drogue , Elus
THEMATIQUESTribunes
A PROPOS DES AUTEURS
Maitre de Conférences en droit public des Universités.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Maitre de Conférences en droit public des Universités.