OBJECTIF 2027

26 mars 2026

David Lisnard 2027 : l’ascension par la face droite

Après son départ des Républicains, David Lisnard espère marquer le réveil de la droite pour 2027. Une stratégie qui peut s'avérer payante, avec une offre claire : plus de liberté et plus d’ordre, budgétaire mais aussi sécuritaire.