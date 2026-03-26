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Le président de l'Association des maires de France (AMF), David Lisnard, prononce un discours lors du 107e Congrès des maires au centre de congrès Paris Expo Porte de Versailles à Paris, le 20 novembre 2025.
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OBJECTIF 2027

26 mars 2026

David Lisnard 2027 : l’ascension par la face droite

Après son départ des Républicains, David Lisnard espère marquer le réveil de la droite pour 2027. Une stratégie qui peut s'avérer payante, avec une offre claire : plus de liberté et plus d’ordre, budgétaire mais aussi sécuritaire.

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MOTS-CLES

David Lisnard , Nouvelle énergie , Les Républicains , élections présidentielles 2027 , libéralisme , opinion

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Yves Bourdillon

Yves Bourdillon est journaliste et écrivain.

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Quentin Hoster

Quentin Hoster est Directeur Général adjoint de Nouvelle Energie.