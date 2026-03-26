OBJECTIF 2027
26 mars 2026
David Lisnard 2027 : l’ascension par la face droite
Après son départ des Républicains, David Lisnard espère marquer le réveil de la droite pour 2027. Une stratégie qui peut s'avérer payante, avec une offre claire : plus de liberté et plus d’ordre, budgétaire mais aussi sécuritaire.
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A PROPOS DES AUTEURS
Yves Bourdillon est journaliste et écrivain.
Quentin Hoster est Directeur Général adjoint de Nouvelle Energie.
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Yves Bourdillon est journaliste et écrivain.
Quentin Hoster est Directeur Général adjoint de Nouvelle Energie.