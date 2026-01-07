POLITIQUE
Une plume fossilisée conservée avec la roche volcanique.

Une plume fossilisée conservée avec la roche volcanique.

NOUVELLE HYPOTHESE

7 janvier 2026

Darwin avait raison d’avoir peur : une horloge moléculaire dopée pour effacer 30 millions d’années de vide fossile

Un nouveau modèle pourrait résoudre l’énigme qui a tourmenté Charles Darwin : l’apparition soudaine d’animaux complexes dans le registre fossile. Selon cette hypothèse, le rythme de l’évolution aurait pu s’accélérer à certains moments, réconciliant les données génétiques et les fossiles.

Photo of Max Telford
Max Telford Go to Max Telford page

3 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Max Telford image
Max Telford

Professeur Jodrell de zoologie et d’anatomie comparée à l’UCL (University College London).

