Le président russe Vladimir Poutine et le président syrien par intérim Ahmed al-Charaa se serrent la main lors de leur rencontre au Grand Palais du Kremlin à Moscou, le 15 octobre 2025.
© ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / AFP
BATAILLE POUR LA SYRIE
2 décembre 2025
Dans la nouvelle Syrie, la Russie est passée du rang d’alliée indispensable à partenaire secondaire
Dans la Syrie post-Assad, la Russie a perdu son statut d’acteur incontournable. La Russie tente désormais de préserver une influence limitée dans un paysage syrien profondément reconfiguré.
8 min de lecture
Nikita Smagin est spécialiste de l'Iran, de l'islamisme et de la politique étrangère russe au Moyen-Orient. Il est l'auteure du livre « L'Iran pour tous : les paradoxes de la vie dans une autocratie sous sanctions ».
