Best-Of du 27 septembre au 3 octobre

Politique
Le ministre de l'Intérieur sortant, Bruno Retailleau, préside une réunion au Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises, à l'hôtel de Beauvau, à Paris, le 18 septembre 2025.
Le ministre de l'Intérieur sortant, Bruno Retailleau, préside une réunion au Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises, à l'hôtel de Beauvau, à Paris, le 18 septembre 2025. © LUDOVIC MARIN / AFP
Gouvernement de rupture

Crise politique : voilà pourquoi le coup de poker de Bruno Retailleau pourrait être plus gagnant qu’il n’y paraît

Pris dans un jeu d’équilibriste entre responsabilité politique et rejet du macronisme, Bruno Retailleau a opéré un spectaculaire revirement qui brouille les pistes. Ses critiques envers le gouvernement, après de longues négociations, et son appel à la cohabitation révèlent les fractures profondes de la droite et les dilemmes stratégiques qu’elle affronte.

Bruno Jeanbart et Wandrille De Guerpel
author imageBruno Jeanbart

Bruno Jeanbart est le Directeur Général adjoint de l'institut de sondage Opinionway. Il est l'auteur de "La Présidence anormale – Aux racines de l’élection d’Emmanuel Macron", mars 2018, éditions Cent Mille Milliards / Descartes & Cie.


author imageWandrille De Guerpel

Journaliste au magazine mensuel l'Incorrect ainsi que sur la chaîne de télévision Cnews, et essayiste, Wandrille de Guerpel a publié un livre intitulé Le vrai coût du progressisme, aux éditions de l'Artilleur.



