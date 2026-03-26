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Le siège de la BCE à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne
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ATLANTICO BUSINESS

26 mars 2026

Crise de l’énergie : la BCE se met face au mur, met le pied sur l’accélérateur et appuie sur le klaxon

Face au choc énergétique qui menace, les politiques s’agitent. Ils promettent des réponses rapides pour amortir la hausse des prix. Pendant ce temps, la Banque centrale européenne se dit prête à agir. Son arme : les taux d’intérêt. Son réflexe : freiner. Au risque d’ajouter une crise à la crise.

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MOTS-CLES

BCE , choc énergétique , énergie , hausse des prix , taux d'intérêt , croissance , Budget

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

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