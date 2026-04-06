MAL FRANCAIS

6 avril 2026

Crise énergétique : la France au bord de l’asphyxie budgétaire

La flambée des prix des carburants, déclenchée par la crise iranienne, révèle une vérité brutale : la France n’a plus les moyens de protéger ses citoyens. Alors que les autres pays européens ont rétabli leurs comptes publics, l’État français, asphyxié par un déficit de plus de 5 % du PIB et une dette abyssale de 3 300 milliards d’euros, se retrouve impotent et impuissant.