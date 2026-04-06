MAL FRANCAIS
6 avril 2026
Crise énergétique : la France au bord de l’asphyxie budgétaire
La flambée des prix des carburants, déclenchée par la crise iranienne, révèle une vérité brutale : la France n’a plus les moyens de protéger ses citoyens. Alors que les autres pays européens ont rétabli leurs comptes publics, l’État français, asphyxié par un déficit de plus de 5 % du PIB et une dette abyssale de 3 300 milliards d’euros, se retrouve impotent et impuissant.
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MOTS-CLESÉtat , France , Faillite , dette , déficit public , crise de l'énergie , Détroit d'Ormuz , choc pétrolier
THEMATIQUESPolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Patrice Huiban est haut fonctionnaire. Il est président du mouvement Nouvel Essor Français
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