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Une personne désigne du doigt une page du site web Marinetraffic qui montre le trafic de bateaux commerciaux à la limite du détroit d'Ormuz, près des côtes iraniennes, le 4 mars 2026.
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MAL FRANCAIS

6 avril 2026

Crise énergétique : la France au bord de l’asphyxie budgétaire

La flambée des prix des carburants, déclenchée par la crise iranienne, révèle une vérité brutale : la France n’a plus les moyens de protéger ses citoyens. Alors que les autres pays européens ont rétabli leurs comptes publics, l’État français, asphyxié par un déficit de plus de 5 % du PIB et une dette abyssale de 3 300 milliards d’euros, se retrouve impotent et impuissant.

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MOTS-CLES

État , France , Faillite , dette , déficit public , crise de l'énergie , Détroit d'Ormuz , choc pétrolier

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Patrice Huiban

Patrice Huiban est haut fonctionnaire. Il est président du mouvement Nouvel Essor Français

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