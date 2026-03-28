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Un candidat lors d'un entretien d'embauche. (Image d'illustration)
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ATLANTICO-BUSINESS

28 mars 2026

Crise en vue : sur le marché de l’emploi, la machine à recruter est déjà en train de se gripper

Le marché de l’emploi ralentit et les premiers signes sont là : recrutements plus prudents, candidats invisibles, processus déshumanisés. Derrière la promesse du digital, une mécanique qui s’enraye.

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MOTS-CLES

business , curriculum vitae , marché de l'emploi , LinkedIn , expérience professionnelle

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

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