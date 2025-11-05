Un technicien de la société Chamtex (production de tissus) amorce les bobines d'une tricoteuse, le 26 avril 2005 à Bobigny.
MALAISE PALPABLE
5 novembre 2025
Crise du sens, de la rémunération ou les deux ? Radioscopie de ce qui ne tourne pas rond dans le monde du travail en France
Alors que s’ouvre la conférence sur le travail et les retraites, c’est un malaise plus profond qui refait surface : celui du rapport des Français à leur travail. Derrière la crispation sur l’âge de départ se cachent la lassitude, la perte de sens, la dévalorisation de l’effort et le sentiment d’une reconnaissance — financière comme symbolique — en chute libre. Entre crise du sens et crise de la rémunération, la France interroge son contrat moral avec le travail.
MOTS-CLEStravail , smicardisation , smic , revenus , inflation , Crise du sens , Rémunération , monde du travail
THEMATIQUESEconomie
Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, société d'études et de conseils en stratégies économiques.
Caroline Diard est professeur associé au département Droit des Affaires et Ressources Humaines à la Toulouse Business School.
Ancien avocat, essayiste et consultant, Guillaume Jeanson est l'auteur d'un essai de management intitulé "Sous la surface de l'engagement - Comprendre et prévenir les dérives managériales des organisations engagées".
