POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Un technicien de la société Chamtex (production de tissus) amorce les bobines d'une tricoteuse, le 26 avril 2005 à Bobigny.

Un technicien de la société Chamtex (production de tissus) amorce les bobines d'une tricoteuse, le 26 avril 2005 à Bobigny.

© JACK GUEZ / AFP

MALAISE PALPABLE

5 novembre 2025

Crise du sens, de la rémunération ou les deux ? Radioscopie de ce qui ne tourne pas rond dans le monde du travail en France

Alors que s’ouvre la conférence sur le travail et les retraites, c’est un malaise plus profond qui refait surface : celui du rapport des Français à leur travail. Derrière la crispation sur l’âge de départ se cachent la lassitude, la perte de sens, la dévalorisation de l’effort et le sentiment d’une reconnaissance — financière comme symbolique — en chute libre. Entre crise du sens et crise de la rémunération, la France interroge son contrat moral avec le travail.

Photo of Philippe Crevel
Photo of Caroline Diard
Photo of Guillaume Jeanson
Philippe Crevel Go to Philippe Crevel page , Caroline Diard Go to Caroline Diard page et Guillaume Jeanson Go to Guillaume Jeanson page

20 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

travail , smicardisation , smic , revenus , inflation , Crise du sens , Rémunération , monde du travail

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
Philippe Crevel image
Philippe Crevel

Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, société d'études et de conseils en stratégies économiques.

Caroline Diard image
Caroline Diard

Caroline Diard est professeur associé au département Droit des Affaires et Ressources Humaines à la Toulouse Business School.

Guillaume Jeanson image
Guillaume Jeanson

Ancien avocat, essayiste et consultant, Guillaume Jeanson est l'auteur d'un essai de management intitulé "Sous la surface de l'engagement - Comprendre et prévenir les dérives managériales des organisations engagées".