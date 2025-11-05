MALAISE PALPABLE

5 novembre 2025

Crise du sens, de la rémunération ou les deux ? Radioscopie de ce qui ne tourne pas rond dans le monde du travail en France

Alors que s’ouvre la conférence sur le travail et les retraites, c’est un malaise plus profond qui refait surface : celui du rapport des Français à leur travail. Derrière la crispation sur l’âge de départ se cachent la lassitude, la perte de sens, la dévalorisation de l’effort et le sentiment d’une reconnaissance — financière comme symbolique — en chute libre. Entre crise du sens et crise de la rémunération, la France interroge son contrat moral avec le travail.