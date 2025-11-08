POLITIQUE
"La mort du Commerce de proximité !". (Image d'illustration)

"La mort du Commerce de proximité !". (Image d'illustration)

© SEBASTIEN BOZON / AFP

DESERTIFICATION

8 novembre 2025

Crise du commerce de proximité : ces angles-morts français

Après la désindustrialisation, la décommercialisation : nos centres-villes meurent à petit feu. Pour Thomas Carbonnier, la France répète les mêmes erreurs qu’il y a quarante ans fiscalité étouffante, urbanisme incohérent et absence de vision politique en transformant le commerce de proximité en parcours du combattant.

Photo of Thomas Carbonnier
Thomas Carbonnier Go to Thomas Carbonnier page

9 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Thomas Carbonnier image
Thomas Carbonnier

Thomas Carbonnier est Avocat fiscaliste, fondateur & coordinateur pédagogique des diplômes bac+5 DU Création de startup et innovation et DU Création et développement de structures en santé à l'Université Paris Cité. Il est également Président de l'UNPI 95, une association de propriétaires qui intervient dans le Val d'Oise.

