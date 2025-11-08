"La mort du Commerce de proximité !". (Image d'illustration)
8 novembre 2025
Crise du commerce de proximité : ces angles-morts français
Après la désindustrialisation, la décommercialisation : nos centres-villes meurent à petit feu. Pour Thomas Carbonnier, la France répète les mêmes erreurs qu’il y a quarante ans fiscalité étouffante, urbanisme incohérent et absence de vision politique en transformant le commerce de proximité en parcours du combattant.
Thomas Carbonnier est Avocat fiscaliste, fondateur & coordinateur pédagogique des diplômes bac+5 DU Création de startup et innovation et DU Création et développement de structures en santé à l'Université Paris Cité. Il est également Président de l'UNPI 95, une association de propriétaires qui intervient dans le Val d'Oise.
