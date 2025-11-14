La semaine dernière encore, l’Assemblée nationale s’est livrée à un véritable concours Lépine du prélèvement obligatoire : taxe sur les jets privés, sur les yachts, sur les bijoux, sur le patrimoine improductif, et, bouquet final, une taxe sur les trompes et les redingotes de chasse !
14 novembre 2025
Créativité fiscale : une spécialité française
Il faut rendre justice à la France : si nous n’avons plus beaucoup d’usines, nous avons toujours des idées. Et quand il s’agit de créer une taxe, notre imagination est sans limite.
Yves d'Amécourt, viticulteur et sylviculteur, ancien élu local de Gironde (Conseiller Général, Maire, Président d'EPCI, Conseiller Régional), référent ruralité, agriculture, forêt, pêche et porte-voix de Nouvelle-Energie. Membre du Conseil d'Orientation de l'Institut Thomas More. Membre du Collège Scientifique de l'Observatoire Français des Corps Intermédiaires.
Sophie de Menthon est présidente du Mouvement ETHIC (Entreprises de Taille Humaine Indépendantes et de Croissance) et chef d’entreprise (SDME).
