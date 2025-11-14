POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

La semaine dernière encore, l’Assemblée nationale s’est livrée à un véritable concours Lépine du prélèvement obligatoire : taxe sur les jets privés, sur les yachts, sur les bijoux, sur le patrimoine improductif, et, bouquet final, une taxe sur les trompes et les redingotes de chasse !

La semaine dernière encore, l’Assemblée nationale s’est livrée à un véritable concours Lépine du prélèvement obligatoire : taxe sur les jets privés, sur les yachts, sur les bijoux, sur le patrimoine improductif, et, bouquet final, une taxe sur les trompes et les redingotes de chasse !

© PHILIPPE HUGUEN / AFP

IMPOTS, TAXES ET REGLEMENTATIONS

14 novembre 2025

Créativité fiscale : une spécialité française

Il faut rendre justice à la France : si nous n’avons plus beaucoup d’usines, nous avons toujours des idées. Et quand il s’agit de créer une taxe, notre imagination est sans limite.

Photo of Yves d'Amécourt
Photo of Sophie de Menthon
Yves d'Amécourt Go to Yves d'Amécourt page et Sophie de Menthon Go to Sophie de Menthon page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

impôts , taxe , TVA , prélèvements , fiscalité , Assemblée Nationale

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
Yves d'Amécourt image
Yves d'Amécourt
Viticulteur

Yves d'Amécourt, viticulteur et sylviculteur, ancien élu local de Gironde (Conseiller Général, Maire, Président d'EPCI, Conseiller Régional), référent ruralité, agriculture, forêt, pêche et porte-voix de Nouvelle-Energie. Membre du Conseil d'Orientation de l'Institut Thomas More. Membre du Collège Scientifique de l'Observatoire Français des Corps Intermédiaires.

Sophie de Menthon image
Sophie de Menthon

Sophie de Menthon est présidente du Mouvement ETHIC (Entreprises de Taille Humaine Indépendantes et de Croissance) et chef d’entreprise (SDME).