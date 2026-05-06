COVID
6 mai 2026
Covid : le modèle suédois n’en était pas un et voilà les chiffres qui le prouvent avec six ans de recul
La chute brutale de l’espérance de vie en bonne santé en Suède interroge moins la gestion du Covid que la fragilité d’un indicateur largement subjectif, influencé par le climat social et politique. L’étude rappelle surtout qu’il faut se garder des conclusions hâtives : le Covid long existe, mais rien ne prouve qu’il explique cette baisse, ni qu’il menace l’Europe d’un scénario similaire
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MOTS-CLESSanté , covid , étude , Sécurité , sanitaire , Suède , europe
THEMATIQUESSanté
Antoine Flahault, est médecin, épidémiologiste, professeur de santé publique, directeur de l’Institut de Santé Globale, à la Faculté de Médecine de l’Université de Genève. Il a fondé et dirigé l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (Rennes, France), a été co-directeur du Centre Virchow-Villermé à la Faculté de Médecine de l’Université de Paris, à l’Hôtel-Dieu. Il est membre correspondant de l’Académie Nationale de Médecine.
Il a notamment publié Prévenez-moi ! Une meilleure santé à tout âge (Editions Robert Laffont, 2024).
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Antoine Flahault, est médecin, épidémiologiste, professeur de santé publique, directeur de l’Institut de Santé Globale, à la Faculté de Médecine de l’Université de Genève. Il a fondé et dirigé l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (Rennes, France), a été co-directeur du Centre Virchow-Villermé à la Faculté de Médecine de l’Université de Paris, à l’Hôtel-Dieu. Il est membre correspondant de l’Académie Nationale de Médecine.
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