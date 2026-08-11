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Des demandeurs d'emploi consultent des offres d'emploi lors d'un forum de l'emploi destiné aux jeunes diplômés, organisé au gymnase de l'université de Huai'an, en Chine.
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AUTOMATISATION

11 août 2026

Course à l’IA en Chine : une menace pour le plus grand marché mondial de l’emploi

Face au vieillissement accéléré de sa population et au recul de sa main-d’œuvre, la Chine fait le pari massif de l’intelligence artificielle et de la robotisation pour préserver sa puissance industrielle. Mais cette fuite en avant technologique pourrait aussi fragiliser un marché du travail déjà sous tension, notamment pour les jeunes et les travailleurs peu qualifiés.

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économie , Chine , europe , Emploi , marché du travail , Intelligence Artificielle , usines , industrie , entreprises , robotisation , Compétitivité , automatisation , Parti communiste chinois , Xi Jinping , diplôme , générations

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A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

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Jean-Baptiste Monnier

Jean-Baptiste Monnier est vice-président de l'institut de recherches Asia Centre.

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Julien Pillot

Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau

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