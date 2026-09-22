C'EST NORMAL
22 septembre 2026
Course à pied : pourquoi les premiers kilomètres sont toujours les plus durs
De nombreux coureurs décrivent les dix à quinze premières minutes d'une course comme étant les plus difficiles. La respiration peut sembler laborieuse, les jambes lourdes, et une allure normalement gérable peut soudainement paraître étonnamment pénible.
4 min de lecture
THEMATIQUESSport
Richard Taylor est un spécialiste des sciences du sport et de l'exercice, expert en physiologie de l'exercice, performance d'endurance, préparation physique et évaluation des athlètes. Il enseigne à des étudiants de premier et de deuxième/troisième cycles tout en collaborant avec des athlètes et des organisations sportives pour mettre en pratique les connaissances scientifiques fondées sur des preuves.
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Richard Taylor est un spécialiste des sciences du sport et de l'exercice, expert en physiologie de l'exercice, performance d'endurance, préparation physique et évaluation des athlètes. Il enseigne à des étudiants de premier et de deuxième/troisième cycles tout en collaborant avec des athlètes et des organisations sportives pour mettre en pratique les connaissances scientifiques fondées sur des preuves.