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Au moment où l'on commence à courir, un conflit s'installe entre les muscles et le système cardio-respiratoire.
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C'EST NORMAL

22 septembre 2026

Course à pied : pourquoi les premiers kilomètres sont toujours les plus durs

De nombreux coureurs décrivent les dix à quinze premières minutes d'une course comme étant les plus difficiles. La respiration peut sembler laborieuse, les jambes lourdes, et une allure normalement gérable peut soudainement paraître étonnamment pénible.

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MOTS-CLES

course à pied , sport , activité physique , footing , échauffement , entrainement

THEMATIQUES

Sport
A PROPOS DES AUTEURS
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Richard Taylor

Richard Taylor est un spécialiste des sciences du sport et de l'exercice, expert en physiologie de l'exercice, performance d'endurance, préparation physique et évaluation des athlètes. Il enseigne à des étudiants de premier et de deuxième/troisième cycles tout en collaborant avec des athlètes et des organisations sportives pour mettre en pratique les connaissances scientifiques fondées sur des preuves.