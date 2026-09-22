Richard Taylor est un spécialiste des sciences du sport et de l'exercice, expert en physiologie de l'exercice, performance d'endurance, préparation physique et évaluation des athlètes. Il enseigne à des étudiants de premier et de deuxième/troisième cycles tout en collaborant avec des athlètes et des organisations sportives pour mettre en pratique les connaissances scientifiques fondées sur des preuves.