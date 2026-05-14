FOOT

14 mai 2026

Coupe du monde de Foot 2026 : que vaut le nouveau ballon de la compétition ?

Avec ses quatre panneaux, sa texture renforcée et sa technologie embarquée, le nouveau ballon officiel de la Coupe du monde 2026 intrigue autant qu’il fascine. Derrière le design du Trionda se cache un véritable laboratoire aérodynamique capable d’influencer trajectoires, frappes… et peut-être même le destin des matchs.