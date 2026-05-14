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Blurred backgroundFootball. (Image d'illustration)
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FOOT

14 mai 2026

Coupe du monde de Foot 2026 : que vaut le nouveau ballon de la compétition ?

Avec ses quatre panneaux, sa texture renforcée et sa technologie embarquée, le nouveau ballon officiel de la Coupe du monde 2026 intrigue autant qu’il fascine. Derrière le design du Trionda se cache un véritable laboratoire aérodynamique capable d’influencer trajectoires, frappes… et peut-être même le destin des matchs.

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MOTS-CLES

sport , Football , FIFA , coupe du monde de football

THEMATIQUES

Sport
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John Eric Goff

Professeur assistant invité en physique à University of Puget Sound

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