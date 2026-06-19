Coupe du monde 2026 : comment Messi, Mbappé et Haaland utilisent leur intelligence (et leurs pieds) pour prendre l'avantage psychologique

Le Dr Eric A. Zillmer est professeur de neuropsychologie Carl R. Pacifico, psychologue clinicien agréé et directeur sportif émérite (1998-2021) à l'université Drexel de Philadelphie, où il enseigne, entre autres, la psychologie de la musique, le bonheur, la psychologie du sport, l'évaluation de la personnalité et la psychologie générale.