POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
L'attaquant français numéro 10, Kylian Mbappé, tire pour marquer le troisième but de son équipe lors du match de football du groupe I de la Coupe du monde 2026 entre la France et le Sénégal au New York/New Jersey Stadium à East Rutherford, le 16 juin 2026.
See image caption
See copyright

BEAUTE DU FOOTBALL

19 juin 2026

Coupe du monde 2026 : comment Messi, Mbappé et Haaland utilisent leur intelligence (et leurs pieds) pour prendre l'avantage psychologique

Une partie du charme du football réside dans son imprévisibilité.

Photo of Eric Zillmer
Eric Zillmer Go to Eric Zillmer page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Coupe du monde , sport , Football , Kylian Mbappé , psychologie

THEMATIQUES

Sport
A PROPOS DES AUTEURS
Eric Zillmer image
Eric Zillmer

Le Dr Eric A. Zillmer est professeur de neuropsychologie Carl R. Pacifico, psychologue clinicien agréé et directeur sportif émérite (1998-2021) à l'université Drexel de Philadelphie, où il enseigne, entre autres, la psychologie de la musique, le bonheur, la psychologie du sport, l'évaluation de la personnalité et la psychologie générale.

Populaires

1Vers une guerre ouverte avec la Russie avant fin 2026 ? L’heure de vérité pour le parapluie nucléaire français
2Canicule : comment la France a délibérément tué son atout climatisation (et à qui on le doit)
3Canicule : Paris a inventé une solution en 1978, elle dort sous nos pieds
4Boofing : pourquoi prendre des drogues illicites par voie rectale est si risqué
5Défoncés et professionnellement performants : quand la drogue s’invite au sommet de la pyramide sociale française
6« France / Sénégal, l’Afrique qui a battu l’Afrique » : le président de l’assemblée nationale sénégalaise joue l’appropriation footballo-culturelle
7Accord avec l’Iran : après l’effacement américain au Proche-Orient, qui protège qui ?