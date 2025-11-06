POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Le chef du parti D66 (Démocrates 66), Rob Jetten, s’adresse aux journalistes dans la salle du groupe D66 à la Chambre basse, au lendemain des élections législatives néerlandaises, à La Haye, le 30 octobre 2025. (Image d'illustration)

Le chef du parti D66 (Démocrates 66), Rob Jetten, s’adresse aux journalistes dans la salle du groupe D66 à la Chambre basse, au lendemain des élections législatives néerlandaises, à La Haye, le 30 octobre 2025. (Image d'illustration)

© AFP or licensors

STOP

6 novembre 2025

Coup d’arrêt au populisme aux Pays-Bas : une illusion si macroniste…?

Contrairement aux apparences, la victoire du centriste Rob Jetten ne signe pas la fin du populisme néerlandais. Malgré le recul de Geert Wilders, la droite radicale reste solidement ancrée, tandis que la gauche s’effondre et que le pays demeure plus fragmenté que jamais.

Photo of Christophe de Voogd
Christophe de Voogd Go to Christophe de Voogd page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Pays-Bas , Politique , chrétiens-démocrates , centrisme , Législatives , rob jetten , Geert Wilders

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Christophe de Voogd image
Christophe de Voogd

Christophe de Voogd est historien, spécialiste de rhétorique politique et président du Conseil scientifique et d'évaluation de la Fondapol. Son dernier ouvrage publié est Victoire populiste aux Pays-Bas, spécificité nationale ou paradigme européen (Fondapol, 2024).

Populaires

1De Zohran Mamdani à l’attaque de l’île d’Oléron : l’ère des ravages du décolonialisme
2Montebourg lâche le morceau : « Les 75 % de Hollande sur les hauts revenus en 2012 ? Une manœuvre cynique destinée à être censurée ! »
3Gérontophilie fiscale : François Baroin, bouclier des boomers
4Coup d’arrêt au populisme aux Pays-Bas : une illusion si macroniste…?
5Les affirmations faisant état d’une famine à Gaza sont de plus en plus contestées, les chiffres de mortalité étant bien inférieurs aux prévisions
6N’en déplaise au RN et à LFI, voilà pourquoi l’assurance vie est tout sauf un produit improductif
7L’économie française résiste mieux que prévu… à moins que ce soit nos voisins qui se dégradent