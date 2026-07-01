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POINT DE VUE

1 juillet 2026

Corse : l'autonomie n’est pas une fin, mais un outil

Le 23 juin dernier, l'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le projet de loi constitutionnelle ouvrant la voie à un statut d'autonomie pour la Corse. Le Sénat doit encore se prononcer, puis le Congrès devra, le cas échéant, réunir la majorité des trois cinquièmes. Le chemin institutionnel demeure incertain. Mais, à supposer même qu'il aboutisse, une question restera entière : que voulons-nous construire ?

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MOTS-CLES

Corse , Ajaccio , Collectivité , autonomie

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Corine de Bernardi

Corine de Bernardi est avocate, docteure en droit et auteure de "Plaidoyer pour un féminisme de la reconnaissance"

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