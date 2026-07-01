POINT DE VUE

Corse : l'autonomie n’est pas une fin, mais un outil

Le 23 juin dernier, l'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le projet de loi constitutionnelle ouvrant la voie à un statut d'autonomie pour la Corse. Le Sénat doit encore se prononcer, puis le Congrès devra, le cas échéant, réunir la majorité des trois cinquièmes. Le chemin institutionnel demeure incertain. Mais, à supposer même qu'il aboutisse, une question restera entière : que voulons-nous construire ?