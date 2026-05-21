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Tous les corps de métier se posent aujourd’hui la question du remplacement par l’IA.
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NOUVELLES METHODES

21 mai 2026

Les contestations d’amendes se font de plus en plus à l’aide de l’IA, mais pour quels résultats ?

L’essor des radars automatiques et de l’IA juridique transforme progressivement les contentieux routiers : entre automatisation de la sanction et contestation assistée par algorithme, un nouvel équilibre se dessine entre État et automobilistes.

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MOTS-CLES

IA , Intelligence Artificielle , amendes , contestation , avocats , droit

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A PROPOS DES AUTEURS
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Sébastien Dufour

Sébastien Dufour est avocat au Barreau de Paris, expert en droit de l’automobile et code de la route, avocat permis de conduire.

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Thierry Berthier

Thierry Berthier est Maître de Conférences en mathématiques à l'Université de Limoges et enseigne dans un département informatique. Il est chercheur au sein de la Chaire de cybersécurité & cyberdéfense Saint-Cyr – Thales -Sogeti et est membre de l'Institut Fredrik Bull.