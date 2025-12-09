Des élèves assistent aux cours à l'école primaire publique Vigée-Lebrun le premier jour de classe de l'année scolaire 2025-2026 après les vacances d'été à Paris, le 1er septembre 2025.
© BERTRAND GUAY / AFP
RIVALITE ET PERFORMANCES
9 décembre 2025
La compétitivité des individus se mesure et voilà comment comprendre si vous l’êtes peut-être vous-même trop ou trop peu
La compétitivité n’est pas qu’une question de victoire : elle influence notre travail, nos relations et notre bien-être. Certains sont naturellement avides de performance, tandis que d’autres abordent la vie avec plus de détachement. Mais qu’est-ce qui détermine ce trait, et comment savoir si l’on est trop ou pas assez compétitif ? Tour d’horizon des mécanismes psychologiques, des influences culturelles et des moyens de mieux comprendre sa propre relation à la compétition.
4 min de lecture
Kathleen de Boer est psychologue clinicienne, maître de conférences en psychologie clinique à l'Université de technologie de Swinburne.
Inge Gnatt est psychologue, maître de conférences en psychologie à l'Université de technologie de Swinburne.
Populaires
Kathleen de Boer est psychologue clinicienne, maître de conférences en psychologie clinique à l'Université de technologie de Swinburne.
Inge Gnatt est psychologue, maître de conférences en psychologie à l'Université de technologie de Swinburne.