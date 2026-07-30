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SOUVERAINETE

30 juillet 2026

Compétition mondiale sur l’IA, la France dans un corner auto-infligé

Avec le Plan Prométhée, la France veut faire de la puissance de calcul un levier stratégique pour rattraper son retard dans l'IA. Mais entre dépendance aux technologies étrangères, manque de financements et captation de la valeur par les géants américains, le pari reste loin d'être gagné.

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MOTS-CLES

Plan Prométhée , IA , souveraineté , Inteligence artificielle , énergie nucléaire , industrie , industrie française , France IA

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Julien Pillot

Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau