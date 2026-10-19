PROBLEMES STRUCTURELS

Commerce extérieur français : cette très bonne nouvelle qui se cache au milieu d’une avalanche de mauvaises

92,3 TWh d’électricité exportés en 2025, un record, et une France qui a mis fin à une décennie de déficit commercial face à ses voisins européens. Mais ce redressement tient surtout à une demande intérieure trop faible pour importer, et il ne compense en rien le déficit avec la Chine, creusé à 46,4 milliards d’euros. Vrai motif de satisfaction, ou simple arithmétique d’une économie à l’arrêt ?