POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Cette photographie montre le logo d'EDF près d'un réacteur de la centrale nucléaire de Gravelines, dans le nord de la France, le 14 septembre 2026. (Photo : Sameer Al-DOUMY / AFP)
See image caption
See copyright

PROBLEMES STRUCTURELS

19 octobre 2026

Commerce extérieur français : cette très bonne nouvelle qui se cache au milieu d’une avalanche de mauvaises

92,3 TWh d’électricité exportés en 2025, un record, et une France qui a mis fin à une décennie de déficit commercial face à ses voisins européens. Mais ce redressement tient surtout à une demande intérieure trop faible pour importer, et il ne compense en rien le déficit avec la Chine, creusé à 46,4 milliards d’euros. Vrai motif de satisfaction, ou simple arithmétique d’une économie à l’arrêt ?

Photo of Léa Dauphas
Léa Dauphas Go to Léa Dauphas page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Economie , France , Commerce extérieur , balance commerciale , positif , exportations , éléctricité , aéronautique , industrie de la défense

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
Léa Dauphas image
Léa Dauphas

Léa Dauphas est Chief Economist chez TAC Economics, cabinet indépendant de recherche et de conseil en macroéconomie internationale. Spécialiste des risques macroéconomiques, géopolitiques et du commerce international, elle accompagne entreprises, investisseurs et institutions dans leur analyse des grands enjeux économiques mondiaux.