PROBLEMES STRUCTURELS
19 octobre 2026
Commerce extérieur français : cette très bonne nouvelle qui se cache au milieu d’une avalanche de mauvaises
92,3 TWh d’électricité exportés en 2025, un record, et une France qui a mis fin à une décennie de déficit commercial face à ses voisins européens. Mais ce redressement tient surtout à une demande intérieure trop faible pour importer, et il ne compense en rien le déficit avec la Chine, creusé à 46,4 milliards d’euros. Vrai motif de satisfaction, ou simple arithmétique d’une économie à l’arrêt ?
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Léa Dauphas est Chief Economist chez TAC Economics, cabinet indépendant de recherche et de conseil en macroéconomie internationale. Spécialiste des risques macroéconomiques, géopolitiques et du commerce international, elle accompagne entreprises, investisseurs et institutions dans leur analyse des grands enjeux économiques mondiaux.
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Léa Dauphas est Chief Economist chez TAC Economics, cabinet indépendant de recherche et de conseil en macroéconomie internationale. Spécialiste des risques macroéconomiques, géopolitiques et du commerce international, elle accompagne entreprises, investisseurs et institutions dans leur analyse des grands enjeux économiques mondiaux.