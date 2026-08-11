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Blurred backgroundSur ce montage de huit photographies, la Lune passe devant le Soleil, puis s'en éloigne à nouveau, durant l'éclipse solaire totale à Bloomington, dans l'Indiana, le 8 avril 2024.
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ESPACE

11 août 2026

Comment une coïncidence cosmique offre à la Terre des éclipses solaires parfaites ?

Le 12 août 2026, une éclipse solaire totale traversera notamment l’Espagne, l’Islande et le Groenland, offrant un spectacle qui semble presque trop parfait pour être dû au hasard. Depuis la Terre, le Soleil et la Lune présentent en effet une taille apparente presque identique. Cette étonnante coïncidence géométrique permet à la Lune de masquer presque exactement le disque solaire et de révéler sa couronne.

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éclipse , éclipse solaire , lune , Jupiter , soleil , espace , univers , galaxie , science , recherche scientifique , Mercure , Vénus , Pluton , éclipses solaires totales , terre , coïncidence cosmique

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Alix Violet Freckelton

Alix Violet Freckelton est chercheuse à l'Université de Birmingham.

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