ESPACE

Comment une coïncidence cosmique offre à la Terre des éclipses solaires parfaites ?

Le 12 août 2026, une éclipse solaire totale traversera notamment l’Espagne, l’Islande et le Groenland, offrant un spectacle qui semble presque trop parfait pour être dû au hasard. Depuis la Terre, le Soleil et la Lune présentent en effet une taille apparente presque identique. Cette étonnante coïncidence géométrique permet à la Lune de masquer presque exactement le disque solaire et de révéler sa couronne.