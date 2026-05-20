POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Une momie
See image caption

DECOUVERTE

20 mai 2026

Comment un fragment de l’« Iliade » s’est‑il retrouvé à l’intérieur d’une momie égyptienne ?

Des archéologues ont découvert quelque chose d’inattendu à l’intérieur d’une momie égyptienne vieille de 1 600 ans datant de l’époque romaine : un fragment de l’Iliade d’Homère.

Photo of Stephan Blum
Stephan Blum Go to Stephan Blum page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Iliade , momie égyptienne , époque romaine , histoire , science , texte , Homère , Troie

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
Stephan Blum image
Stephan Blum

Stephan Blum est employé scientifique, Institut de préhistoire et d'histoire ancienne et d'archéologie médiévale, Université de Tübingen.

Populaires

1Le succès économique de la Pologne refroidit ses envies de joindre l’euro et voilà ce que ça nous révèle de l’état de la monnaie unique
2Besoins d’énergie de l’IA : la France en marche vers un précipice pourtant évitable
3Adieu veau, vache, cochon et taxation des superprofits : les majors du pétrole fuient la France
4Pouvoir d'achat : la France ne s'appauvrit pas à cause des riches, mais parce qu'elle produit de moins en moins
5Désarmement démographique : études à l’appui, le smartphone devient le meilleur des contraceptifs
6Gels énergétiques : ce que les coureurs doivent savoir avant d’en ingurgiter
7Darmanin à Alger : derrière la vraie-fausse réconciliation entre la France et l’Algérie, la longue liste des renoncements du gouvernement français