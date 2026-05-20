DECOUVERTE
20 mai 2026
Comment un fragment de l’« Iliade » s’est‑il retrouvé à l’intérieur d’une momie égyptienne ?
Des archéologues ont découvert quelque chose d’inattendu à l’intérieur d’une momie égyptienne vieille de 1 600 ans datant de l’époque romaine : un fragment de l’Iliade d’Homère.
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THEMATIQUESScience
A PROPOS DES AUTEURS
Stephan Blum est employé scientifique, Institut de préhistoire et d'histoire ancienne et d'archéologie médiévale, Université de Tübingen.
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Stephan Blum est employé scientifique, Institut de préhistoire et d'histoire ancienne et d'archéologie médiévale, Université de Tübingen.