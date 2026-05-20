DECOUVERTE

20 mai 2026

Comment un fragment de l’« Iliade » s’est‑il retrouvé à l’intérieur d’une momie égyptienne ?

Des archéologues ont découvert quelque chose d’inattendu à l’intérieur d’une momie égyptienne vieille de 1 600 ans datant de l’époque romaine : un fragment de l’Iliade d’Homère.