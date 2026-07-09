FRUSTRATION GARANTIE

Comment peut-on être à la fois épuisé et survolté ? La faute à notre cerveau de l'âge de pierre

Il est 2 h 13 du matin. Vous êtes épuisé. Vos yeux vous brûlent, votre corps semble pesant et l'heure du réveil plane déjà sur la nuit, pourtant votre cerveau refuse de lâcher prise. Au lieu de cela, les pensées déferlent par vagues. Avez-vous envoyé cet e-mail ? Et si vous aviez oublié quelque chose d'important ? C'est peut-être aussi le moment idéal pour que votre esprit rejoue une conversation de 2017 avec une précision chirurgicale.