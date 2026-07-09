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Beaucoup de gens connaissent cet état frustrant, ce sentiment paradoxal d'épuisement physique doublé d'une incapacité mentale à déconnecter.
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FRUSTRATION GARANTIE

9 juillet 2026

Comment peut-on être à la fois épuisé et survolté ? La faute à notre cerveau de l'âge de pierre

Il est 2 h 13 du matin. Vous êtes épuisé. Vos yeux vous brûlent, votre corps semble pesant et l'heure du réveil plane déjà sur la nuit, pourtant votre cerveau refuse de lâcher prise. Au lieu de cela, les pensées déferlent par vagues. Avez-vous envoyé cet e-mail ? Et si vous aviez oublié quelque chose d'important ? C'est peut-être aussi le moment idéal pour que votre esprit rejoue une conversation de 2017 avec une précision chirurgicale.

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MOTS-CLES

stress , fatigue , éveil , Santé , cerveau , évolution

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Michelle Spear

Michelle Spear est professeure d’anatomie à l'Université de Bristol.