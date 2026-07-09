FRUSTRATION GARANTIE
9 juillet 2026
Comment peut-on être à la fois épuisé et survolté ? La faute à notre cerveau de l'âge de pierre
Il est 2 h 13 du matin. Vous êtes épuisé. Vos yeux vous brûlent, votre corps semble pesant et l'heure du réveil plane déjà sur la nuit, pourtant votre cerveau refuse de lâcher prise. Au lieu de cela, les pensées déferlent par vagues. Avez-vous envoyé cet e-mail ? Et si vous aviez oublié quelque chose d'important ? C'est peut-être aussi le moment idéal pour que votre esprit rejoue une conversation de 2017 avec une précision chirurgicale.
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A PROPOS DES AUTEURS
Michelle Spear est professeure d’anatomie à l'Université de Bristol.
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Michelle Spear est professeure d’anatomie à l'Université de Bristol.