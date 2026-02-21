NEGOCIATIONS, RAPPORTS DE FORCE ET LIMITES POLITIQUES
21 février 2026
Comment l’Europe s’est laissée mener au suicide énergétique en se mettant sous influence des COP
Dans La vérité sur les COP – Trente ans d’illusions, Samuel Furfari décrit des sommets largement scénarisés, où le travail réel se joue en amont, loin des caméras. Derrière les déclarations ambitieuses, les négociations butent sur un dilemme constant : concilier impératifs climatiques et croissance économique.
9 min de lecture
Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.
