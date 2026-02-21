NEGOCIATIONS, RAPPORTS DE FORCE ET LIMITES POLITIQUES

Comment l’Europe s’est laissée mener au suicide énergétique en se mettant sous influence des COP

Dans La vérité sur les COP – Trente ans d’illusions, Samuel Furfari décrit des sommets largement scénarisés, où le travail réel se joue en amont, loin des caméras. Derrière les déclarations ambitieuses, les négociations butent sur un dilemme constant : concilier impératifs climatiques et croissance économique.