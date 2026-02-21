POLITIQUE
Des participants assistent à une activité au pavillon australien lors de la COP30, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, à Belém, dans l'État du Pará, au Brésil, le 13 novembre 2025. (Image d'illustration)
NEGOCIATIONS, RAPPORTS DE FORCE ET LIMITES POLITIQUES

21 février 2026

Comment l’Europe s’est laissée mener au suicide énergétique en se mettant sous influence des COP

Dans La vérité sur les COP – Trente ans d’illusions, Samuel Furfari décrit des sommets largement scénarisés, où le travail réel se joue en amont, loin des caméras. Derrière les déclarations ambitieuses, les négociations butent sur un dilemme constant : concilier impératifs climatiques et croissance économique.

Samuel Furfari
Samuel Furfari

9 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Samuel Furfari image
Samuel Furfari

Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.

