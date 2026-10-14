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Pour attirer les pollinisateurs, les fleurs libèrent des mélanges complexes de composés organiques volatils — en somme, leur parfum. Ces effluves agissent comme un GPS pour les abeilles et autres insectes.
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PAUVRES ABEILLES

14 octobre 2026

Comment les véhicules électriques pourraient aider les pollinisateurs à retrouver des fleurs

Une menace invisible complique la tâche des abeilles, des papillons et autres pollinisateurs : la pollution atmosphérique perturbe les odeurs florales qu'ils utilisent pour repérer les fleurs.

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MOTS-CLES

véhicules électriques , voitures , pollinisateurs , émissions , NOx , pollution atmosphérique , abeilles

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A PROPOS DES AUTEURS
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James Ryalls

James Ryalls est chercheur principal au Centre de recherche agro-environnementale de l'Université de Reading. Ses travaux de recherche portent sur la compréhension des mécanismes régissant les réponses des invertébrés aux évolutions futures du climat et des conditions atmosphériques.