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13 juin 2026

Comment les États-Unis sont finalement tombés amoureux du football

De Pelé à Messi, le football a parcouru un long chemin aux États-Unis. À l'heure où la Coupe du monde 2026 revient en Amérique du Nord, le soccer semble avoir définitivement quitté les marges pour s'imposer comme un acteur majeur du paysage sportif américain.