WE LOVE FOOT
13 juin 2026
Comment les États-Unis sont finalement tombés amoureux du football
De Pelé à Messi, le football a parcouru un long chemin aux États-Unis. À l'heure où la Coupe du monde 2026 revient en Amérique du Nord, le soccer semble avoir définitivement quitté les marges pour s'imposer comme un acteur majeur du paysage sportif américain.
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MOTS-CLESsociété , sport , communication , États-Unis , international , Football , coupe du monde 2026
THEMATIQUESSociété
A PROPOS DES AUTEURS
Gemma Ware est rédacteur et co-animateur, The Conversation Weekly Podcast, The Conversation.
Professeur en études de communications, Vanderbilt University.
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A PROPOS DES AUTEURS
Gemma Ware est rédacteur et co-animateur, The Conversation Weekly Podcast, The Conversation.
Professeur en études de communications, Vanderbilt University.