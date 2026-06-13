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Cette vue générale montre le match du groupe D de la Coupe du monde de football 2026 opposant les États-Unis au Paraguay au stade de Los Angeles, à Inglewood, le 12 juin 2026. (Image d'illustration)
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WE LOVE FOOT

13 juin 2026

Comment les États-Unis sont finalement tombés amoureux du football

De Pelé à Messi, le football a parcouru un long chemin aux États-Unis. À l'heure où la Coupe du monde 2026 revient en Amérique du Nord, le soccer semble avoir définitivement quitté les marges pour s'imposer comme un acteur majeur du paysage sportif américain.

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société , sport , communication , États-Unis , international , Football , coupe du monde 2026

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Gemma Ware

Gemma Ware est rédacteur et co-animateur, The Conversation Weekly Podcast, The Conversation.

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John M Sloop

Professeur en études de communications, Vanderbilt University.

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