POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Bien qu'elle constitue une source de lumière, la clarté du feu est sans doute insuffisante pour permettre de saisir les nuances essentielles d'un langage gestuel primitif.
See image caption
See copyright

HISTOIRE DE LA NARRATION

18 septembre 2026

Comment les conversations au coin du feu ont pu façonner les origines du langage

Lorsqu'on les interroge sur la plus grande innovation humaine, les gens citent souvent le langage ou la maîtrise du feu. Une nouvelle étude suggère que ces innovations pourraient être plus étroitement liées qu'on ne le pensait auparavant.

Photo of Hannah Little
Hannah Little Go to Hannah Little page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

gestuelle , gestes , langage , évolution , lignée humaine , feu

THEMATIQUES

Sciences
A PROPOS DES AUTEURS
Hannah Little image
Hannah Little

Hannah Little est maître de conférences en communication et médias, Université de Liverpool.

Populaires

1Détroit d’Ormuz : la menace iranienne de sectionner les câbles sous-marins représente un risque majeur pour les pays du Golfe
2La Corée du Sud s’attaque à son problème de super vieillissement et iI y a bien des leçons à en tirer 
3Facturation électronique : le gouvernement aveugle face aux premiers bugs de fuites de données
4 Les Américains n’ont jamais été aussi riches qu’en 2026, les revenus des Français décrochent (à nouveau) : mais qui a vraiment fait quoi pour en arriver là ?
5Asphyxie de l’économie mondiale : les Houthis du Yémen sont-ils vraiment devenus indélogeables ?
6La France en marche pour sa première présidentielle par temps de crise aiguë ?
7El Niño vient de passer le seuil qui le séparait encore de “super” phénomène et voilà ce que ça nous réserve