HISTOIRE DE LA NARRATION
18 septembre 2026
Comment les conversations au coin du feu ont pu façonner les origines du langage
Lorsqu'on les interroge sur la plus grande innovation humaine, les gens citent souvent le langage ou la maîtrise du feu. Une nouvelle étude suggère que ces innovations pourraient être plus étroitement liées qu'on ne le pensait auparavant.
4 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESSciences
A PROPOS DES AUTEURS
Hannah Little est maître de conférences en communication et médias, Université de Liverpool.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Hannah Little est maître de conférences en communication et médias, Université de Liverpool.