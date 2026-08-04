RECHERCE MEDICALE

Comment les colombophiles aident les scientifiques à comprendre les maladies pulmonaires

Les colombophiles ne se contentent pas d’élever des pigeons : ils contribuent aussi à faire avancer la recherche médicale. En étudiant cette population particulièrement exposée à certaines maladies pulmonaires, les scientifiques espèrent mieux comprendre les mécanismes de la fibrose et améliorer le diagnostic de pathologies parfois graves.