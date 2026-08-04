RECHERCE MEDICALE
4 août 2026
Comment les colombophiles aident les scientifiques à comprendre les maladies pulmonaires
Les colombophiles ne se contentent pas d’élever des pigeons : ils contribuent aussi à faire avancer la recherche médicale. En étudiant cette population particulièrement exposée à certaines maladies pulmonaires, les scientifiques espèrent mieux comprendre les mécanismes de la fibrose et améliorer le diagnostic de pathologies parfois graves.
5 min de lecture
MOTS-CLEScolombophile , pigeons , oiseaux , santé , espèces , maladies , traitements , maladie pulmonaire , risques , dangers
THEMATIQUESScience
Richard Allen est maître de conférences en épidémiologie génétique à l'Université de Leicester.
Mark Spears est maître de conférences clinique honoraire en pneumologie à l'Université de Dundee.
Louise Wain est professeure de recherche en pneumologie (sciences de la santé des populations) à l'Université de Leicester.
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Richard Allen est maître de conférences en épidémiologie génétique à l'Université de Leicester.
Mark Spears est maître de conférences clinique honoraire en pneumologie à l'Université de Dundee.
Louise Wain est professeure de recherche en pneumologie (sciences de la santé des populations) à l'Université de Leicester.