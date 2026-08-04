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Un colombophile observe ses pigeons de concours dans un pigeonnier à Seclin.
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RECHERCE MEDICALE

4 août 2026

Comment les colombophiles aident les scientifiques à comprendre les maladies pulmonaires

Les colombophiles ne se contentent pas d’élever des pigeons : ils contribuent aussi à faire avancer la recherche médicale. En étudiant cette population particulièrement exposée à certaines maladies pulmonaires, les scientifiques espèrent mieux comprendre les mécanismes de la fibrose et améliorer le diagnostic de pathologies parfois graves.

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MOTS-CLES

colombophile , pigeons , oiseaux , santé , espèces , maladies , traitements , maladie pulmonaire , risques , dangers

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Richard Allen

Richard Allen est maître de conférences en épidémiologie génétique à l'Université de Leicester.

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Mark Spears

Mark Spears est maître de conférences clinique honoraire en pneumologie à l'Université de Dundee.

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Louise Wain

Louise Wain est professeure de recherche en pneumologie (sciences de la santé des populations) à l'Université de Leicester.