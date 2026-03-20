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Les antibiotiques peuvent altérer le microbiome intestinal pendant une durée pouvant aller jusqu'à quatre à huit ans à la suite de traitements au long cours, au regard de cette étude.
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EFFETS SECONDAIRES

20 mars 2026

Comment les antibiotiques pourraient interagir sur votre microbiome intestinal jusqu’à huit ans après les avoir pris

Certains antibiotiques peuvent altérer le microbiome intestinal pendant une longue période, selon une nouvelle étude menée en Suède auprès de près de 15 000 personnes et publiée dans la revue Nature Medicine.

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MOTS-CLES

antibiotiques , microbiote intestinal , effets secondaires , microbiome , bactéries , Santé , Médicaments

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Arnaud Cocaul

Arnaud Cocaul est médecin nutritionniste. Il est membre du Think Tank ObésitéSIl a dernièrement écrit Le S.A.V. des régimes aux éditions Marabout.

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