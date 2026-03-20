EFFETS SECONDAIRES
20 mars 2026
Comment les antibiotiques pourraient interagir sur votre microbiome intestinal jusqu’à huit ans après les avoir pris
Certains antibiotiques peuvent altérer le microbiome intestinal pendant une longue période, selon une nouvelle étude menée en Suède auprès de près de 15 000 personnes et publiée dans la revue Nature Medicine.
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MOTS-CLESantibiotiques , microbiote intestinal , effets secondaires , microbiome , bactéries , Santé , Médicaments
THEMATIQUESSanté
A PROPOS DES AUTEURS
Arnaud Cocaul est médecin nutritionniste. Il est membre du Think Tank ObésitéS. Il a dernièrement écrit Le S.A.V. des régimes aux éditions Marabout.
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A PROPOS DES AUTEURS
Arnaud Cocaul est médecin nutritionniste. Il est membre du Think Tank ObésitéS. Il a dernièrement écrit Le S.A.V. des régimes aux éditions Marabout.