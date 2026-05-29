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Le président russe Vladimir Poutine assiste à une réunion avec le chef de la région de Donetsk au Kremlin, le 10 mars 2026. (Image d'illustration)
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RUSSIE 2.0

29 mai 2026

Comment le partenariat avec la Chine a transformé la Russie en vassal technologique de Pékin

Trois ans après l'invasion de l'Ukraine, le grand basculement économique de la Russie vers la Chine est désormais une réalité. Si Moscou a trouvé en Pékin un débouché vital pour ses matières premières, sa dépendance la plus critique concerne désormais les technologies, les équipements industriels et les circuits financiers dont la Chine est devenue le fournisseur quasi exclusif.

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MOTS-CLES

Russie , Pékin , Chine , technologie , géopolitique , importations , exportations , dépendance économique , relations sino-russes

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Vladislav Inozemtsev
Analyste

Vladislav Inozemtsev est Cofondateur et membre du conseil consultatif du Centre d'analyse et de stratégies en Europe