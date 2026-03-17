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17 mars 2026
Comment le big data transforme notre compréhension de l'univers
La science moderne dépend de plus en plus d'immenses ensembles de données et d'analyses automatisées. En astronomie, le relevé Legacy Survey of Space and Time (LSST) de l'observatoire Vera C. Rubin – un relevé décennal couvrant l'intégralité du ciel austral près de mille fois au cours de la prochaine décennie – mettra à l'épreuve les limites de cette dépendance.
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THEMATIQUESScience
Les recherches de Muiris MacCarthaigh s'inscrivent dans divers débats au sein et à l'intersection des sciences politiques, de la gouvernance du secteur public et des politiques publiques. Il s'intéresse particulièrement au rôle des systèmes administratifs (et des organisations qui les composent) dans la traduction des préférences politiques en politiques publiques concrètes.
Doctorant, École de mathématiques et de physique, Université Queen's de Belfast
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Les recherches de Muiris MacCarthaigh s'inscrivent dans divers débats au sein et à l'intersection des sciences politiques, de la gouvernance du secteur public et des politiques publiques. Il s'intéresse particulièrement au rôle des systèmes administratifs (et des organisations qui les composent) dans la traduction des préférences politiques en politiques publiques concrètes.
Doctorant, École de mathématiques et de physique, Université Queen's de Belfast