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Une vue de galaxies lointaines. (Image d'illustration)
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PROGRES A VENIR

17 mars 2026

Comment le big data transforme notre compréhension de l'univers

La science moderne dépend de plus en plus d'immenses ensembles de données et d'analyses automatisées. En astronomie, le relevé Legacy Survey of Space and Time (LSST) de l'observatoire Vera C. Rubin – un relevé décennal couvrant l'intégralité du ciel austral près de mille fois au cours de la prochaine décennie – mettra à l'épreuve les limites de cette dépendance.

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MOTS-CLES

Big data , univers , Intelligence Artificielle , LSST , espace

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Muiris MacCarthaigh

Les recherches de Muiris MacCarthaigh s'inscrivent dans divers débats au sein et à l'intersection des sciences politiques, de la gouvernance du secteur public et des politiques publiques. Il s'intéresse particulièrement au rôle des systèmes administratifs (et des organisations qui les composent) dans la traduction des préférences politiques en politiques publiques concrètes.

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Joshua Weston
Doctorant

Doctorant, École de mathématiques et de physique, Université Queen's de Belfast