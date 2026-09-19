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Poisson. (Image d'illustration)
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MANGER SAIN

19 septembre 2026

Comment l’alimentation nordique traditionnelle peut vous aider à vivre plus longtemps

Seigle, poissons gras, légumes-racines et baies : le régime nordique réduirait le risque de maladies chroniques et favoriserait la longévité.

Photo of Daniel Borch Ibsen
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MOTS-CLES

poisson , nourriture , Alimentation , Nutrition , pays nordiques

THEMATIQUES

Mode de vie
A PROPOS DES AUTEURS
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Daniel Borch Ibsen

Professeur associé en nutrition et maladies cardiométaboliques à l’université d’Aarhus

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Christina C. Dahm

Professeure d’épidémiologie à l’université d’Aarhus


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Michael Fridén

Chercheur postdoctoral au département de médecine clinique et au Steno Diabetes Center de l’université d’Aarhus