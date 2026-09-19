MANGER SAIN
19 septembre 2026
Comment l’alimentation nordique traditionnelle peut vous aider à vivre plus longtemps
Seigle, poissons gras, légumes-racines et baies : le régime nordique réduirait le risque de maladies chroniques et favoriserait la longévité.
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THEMATIQUESMode de vie
A PROPOS DES AUTEURS
Professeur associé en nutrition et maladies cardiométaboliques à l’université d’Aarhus
Professeure d’épidémiologie à l’université d’Aarhus
Chercheur postdoctoral au département de médecine clinique et au Steno Diabetes Center de l’université d’Aarhus
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A PROPOS DES AUTEURS
Professeur associé en nutrition et maladies cardiométaboliques à l’université d’Aarhus
Professeure d’épidémiologie à l’université d’Aarhus
Chercheur postdoctoral au département de médecine clinique et au Steno Diabetes Center de l’université d’Aarhus