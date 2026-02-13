PERIODE CHARNIERE

13 février 2026

Comment la ménopause affecte le cerveau, la cognition et la santé mentale

La ménopause est une période charnière dans la vie d'une femme. Cette transition s'accompagne souvent de symptômes physiques et psychologiques variés, dont certains peuvent être invalidants et perturber le quotidien. La ménopause a également été associée à des troubles cognitifs, tels que des déficits de mémoire, d'attention et de langage.