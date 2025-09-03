Commerce et durabilité

Comment la législation européenne sur la déforestation pourrait changer le commerce mondial du café

À partir de 2026, le café vendu dans l’Union européenne devra être certifié « sans lien avec la déforestation », une exigence qui bouleverse déjà la filière mondiale. Petites exploitations menacées, coûts de conformité, hausse possible des prix : les règles de Bruxelles pourraient transformer en profondeur la manière dont le café est cultivé, commercialisé et consommé.