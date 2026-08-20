CHRONIQUE DE L'OMBRE
20 août 2026
Comment la France désarme sa propre guerre contre le narcotrafic
La France affirme être « en guerre » contre le narcotrafic et multiplie les dispositifs d’exception. Mais face à des réseaux criminels toujours plus flexibles et « ubérisés », l’État reste prisonnier de ses cloisonnements et de réponses parfois mal articulées. Au risque de se désarmer lui-même.
11 min de lecture
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.