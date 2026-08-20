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Des policiers français interviennent sur les lieux d’un incendie qui s’est déclaré tôt dans la matinée dans un immeuble résidentiel et qui a fait trois morts à Décines-Charpieu, dans la périphérie de Lyon, dans le centre de la France, le 11 mai 2026. (Image d'illustration)
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CHRONIQUE DE L'OMBRE

20 août 2026

Comment la France désarme sa propre guerre contre le narcotrafic

La France affirme être « en guerre » contre le narcotrafic et multiplie les dispositifs d’exception. Mais face à des réseaux criminels toujours plus flexibles et « ubérisés », l’État reste prisonnier de ses cloisonnements et de réponses parfois mal articulées. Au risque de se désarmer lui-même.

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MOTS-CLES

narcotrafic , criminalité organisée , la France , sécurité , Etat de droit , police judiciaire , réseaux criminels , Justice , renseignement , corruption

THEMATIQUES

Justice
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

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